La Soluzione ♚ Il Dioscuro gemello di Polluce La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CASTORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CASTORE

Significato della soluzione per: Il dioscuro gemello di polluce I Diòscuri (in greco antico: s, Dióskouroi - in latino Dioscuri) ovvero Càstore (in greco antico: st, -, Kástor, in latino Castor, -oris) e Pollùce o Polideuce (in greco antico: de, -, Polydéukes, in latino Pollux, -ucis), sono due personaggi della mitologia greca, etrusca e romana. Conosciuti soprattutto come i Diòscuri ossia "figli di Zeus", ma anche come Càstori, Gemini e Tindaridi, avevano entrambi una propria specificità: Castore era domatore di cavalli mentre Polluce si distingueva ottimamente nel pugilato.

