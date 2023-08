Colore verde-blu metallico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colore verde-blu metallico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTTANIO

Significato/Curiosità : Colore verde-blu metallico

L'ottanio è un colore che si trova sulla scala cromatica tra il verde e il blu, spesso descritto come un verde-blu metallico intenso. Questa tonalità è ispirata al colore del minerale di rame chiamato "ottanio", da cui prende il nome. È una sfumatura affascinante che può variare leggermente a seconda della luce e del contesto. L'ottanio è spesso associato a eleganza, originalità e lusso. Questo colore è stato utilizzato in vari contesti, dalla moda al design di interni, aggiungendo una nota distintiva e raffinata a oggetti e ambienti.

