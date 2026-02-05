Vivono a sud della Corsica

SOLUZIONE: SARDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vivono a sud della Corsica" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vivono a sud della Corsica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sardi? I Sardi sono un popolo insulare che risiede principalmente nell'area a sud della Corsica, distinguendosi per cultura, lingua e tradizioni proprie. La loro presenza è radicata da secoli in questa regione del Mediterraneo, contribuendo a un patrimonio unico e ricco di storia. La loro identità si manifesta attraverso usanze, cucina e musica che riflettono le influenze territoriali e il legame con il mare. Sono un esempio di comunità con una forte identità culturale.

Per risolvere la definizione "Vivono a sud della Corsica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vivono a sud della Corsica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sardi:

S Savona A Ancona R Roma D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vivono a sud della Corsica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

