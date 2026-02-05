Una cucitura marginale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una cucitura marginale' è 'Orlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una cucitura marginale" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cucitura marginale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Orlo? L'orlo rappresenta la piega cucita lungo i bordi di tessuti o capi d'abbigliamento, proteggendo i margini da sfilacciature e dando un aspetto rifinito. Questa cucitura speciale si trova spesso su pantaloni, gonne e camicie, contribuendo alla durabilità e all'estetica del capo. Realizzarlo correttamente è fondamentale per ottenere un risultato elegante e resistente, rendendo l'indumento più compatto e uniforme lungo i bordi.

In presenza della definizione "Una cucitura marginale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cucitura marginale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orlo:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cucitura marginale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

