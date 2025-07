Lo si fa ai margini nei cruciverba: la soluzione è Orlo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si fa ai margini

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo si fa ai margini' è 'Orlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORLO

Curiosità e Significato di Orlo

Approfondisci la parola di 4 lettere Orlo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orlo? Orlo indica il margine rifinito di un tessuto o di un capo di abbigliamento, come i pantaloni o le tende. È la cucitura che si utilizza per evitare che il tessuto sfilacci o si rovini, creando un bordo pulito e resistente. La parola si usa anche in senso figurato per indicare il limite o il confine di qualcosa. È un termine molto comune nel mondo dell'abbigliamento e del cucito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo fa chi si esprime con parole pungentiSi fa ai racconti di chi esageraSi fa per cambiare colore ai capelliLo si fa lungo le stradeLo è il grillo che si fa sentire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orlo

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo si fa ai margini"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E L I I G N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIGNITE" LIGNITE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.