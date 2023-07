Mitica creatura acquatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mitica creatura acquatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SERPENTE MARINO

Significato/Curiosità : Mitica creatura acquatica

La mitica creatura acquatica o serpente marino è un enigmatico essere che abita le profondità degli oceani. La sua forma varia secondo le leggende, ma spesso viene descritto come un serpente gigante con scaglie lucenti e occhi penetranti. La sua presenza alimenta le storie di avvistamenti e incontri misteriosi in tutto il mondo, suscitando fascinazione e timore nella mente delle persone. Il suo vero aspetto rimane avvolto nel mistero, mentre la sua leggenda continua a evocare meraviglia e curiosità nell'immaginario collettivo.

Altre risposte alla domanda : Mitica creatura acquatica : mitica; creatura; acquatica; La mitica madre dell omerico Achille; Favolosa mitica ; Creatura mitica con corpo umano e zampe caprine; Lingua semitica parlata in Eritrea e in Etiopia; Lo teorizzò Freud ispirandosi a una vicenda mitica ; Secondo Diodoro Siculo era un re egizio capace di trasformarsi in una qualsiasi creatura vivente; creatura mostruosa metà donna metà serpente; creatura mitica con corpo umano e zampe caprine; creatura vivente; Leggendaria creatura simile a un cavallo; Pianta acquatica e posizione yoga; La pianta acquatica galleggiante, sacra agli Egizi; Pianta acquatica asiatica; Pianta acquatica galleggiante; Tartaruga acquatica carnivora;

