Le turiste d oltreconfine

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le turiste d oltreconfine' è 'Straniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRANIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le turiste d oltreconfine" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le turiste d oltreconfine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Straniere? Le persone provenienti da paesi diversi che visitano una regione al di fuori del loro territorio sono spesso chiamate straniere. Quando si tratta di turisti provenienti da altri paesi, vengono chiamate anche turiste d'oltreconfine, poiché attraversano confini nazionali per scoprire nuove località. La loro presenza arricchisce la cultura locale e stimola l'economia del posto visitato.

La soluzione associata alla definizione "Le turiste d oltreconfine" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le turiste d oltreconfine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Straniere:

S Savona T Torino R Roma A Ancona N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le turiste d oltreconfine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

