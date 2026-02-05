Un titolato undici di Glasgow

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un titolato undici di Glasgow' è 'Celtic'.

SOLUZIONE: CELTIC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un titolato undici di Glasgow" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un titolato undici di Glasgow". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Celtic? Il Celtic è una squadra di calcio scozzese con sede a Glasgow, conosciuta per la sua lunga storia e numerosi successi nazionali e internazionali. I suoi tifosi sono molto appassionati e il club rappresenta un simbolo importante per la comunità locale. La maglia tradizionalmente verde e bianca è riconoscibile in tutto il mondo. La squadra ha contribuito a far conoscere lo sport scozzese a livello globale.

Un titolato undici di Glasgow nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Celtic

Per risolvere la definizione "Un titolato undici di Glasgow", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un titolato undici di Glasgow" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Celtic:

C Como E Empoli L Livorno T Torino I Imola C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un titolato undici di Glasgow" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

