Si spendono a Cuba

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spendono a Cuba' è 'Pesos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESOS

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Perché la soluzione è Pesos? I pesos sono la valuta ufficiale di Cuba, utilizzata quotidianamente dai cittadini per le transazioni di tutti i tipi. Questa moneta rappresenta lo strumento principale per acquistare beni e servizi nel paese caraibico, facilitando il commercio interno e le attività economiche locali. La sua circolazione è fondamentale per il funzionamento dell'economia cubana, poiché permette di regolare il valore delle transazioni e di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta. I pesos sono quindi essenziali per la vita quotidiana a Cuba.

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Si spendono a Cuba nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pesos

Quando la definizione "Si spendono a Cuba" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pesos'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si spendono a Cuba

Si spendono a Cuba Risposta: PESOS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

P Padova E Empoli S Savona O Otranto S Savona

La soluzione 'Pesos' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si spendono a Cuba". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.