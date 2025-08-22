Si spendono a Cuba
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spendono a Cuba' è 'Pesos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PESOS
Vuoi approfondire la risposta Pesos? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Pesos? I pesos sono la valuta ufficiale di Cuba, utilizzata quotidianamente dai cittadini per le transazioni di tutti i tipi. Questa moneta rappresenta lo strumento principale per acquistare beni e servizi nel paese caraibico, facilitando il commercio interno e le attività economiche locali. La sua circolazione è fondamentale per il funzionamento dell'economia cubana, poiché permette di regolare il valore delle transazioni e di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta. I pesos sono quindi essenziali per la vita quotidiana a Cuba.
Si spendono a Cuba nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pesos
Quando la definizione "Si spendono a Cuba" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pesos'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si spendono a Cuba
- Risposta: PESOS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Pesos' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si spendono a Cuba". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si spendono a Delhi Si spendono in Giappone Si spendono a Istanbul Si spendono a Calcutta Si spendono a Belgrado
Altre definizioni collegate
Con spendono: Si spendono in Messico