Si spendono a Cuba

Anna Gallo | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spendono a Cuba' è 'Pesos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESOS

Vuoi approfondire la risposta Pesos? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Pesos? I pesos sono la valuta ufficiale di Cuba, utilizzata quotidianamente dai cittadini per le transazioni di tutti i tipi. Questa moneta rappresenta lo strumento principale per acquistare beni e servizi nel paese caraibico, facilitando il commercio interno e le attività economiche locali. La sua circolazione è fondamentale per il funzionamento dell'economia cubana, poiché permette di regolare il valore delle transazioni e di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta. I pesos sono quindi essenziali per la vita quotidiana a Cuba.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Pesos'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si spendono a Cuba nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pesos

Quando la definizione "Si spendono a Cuba" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pesos'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si spendono a Cuba
  • Risposta: PESOS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
S Savona
O Otranto
S Savona

La soluzione 'Pesos' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si spendono a Cuba". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si spendono a Delhi Si spendono in Giappone Si spendono a Istanbul Si spendono a Calcutta Si spendono a Belgrado 

Altre definizioni collegate

Con spendono: Si spendono in Messico 