La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella alla fiorentina è molto spessa e con osso' è 'Bistecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BISTECCA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Bistecca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bistecca.

Perché la soluzione è Bistecca? La bistecca è una fetta di carne, solitamente di manzo, spessa e con l’osso, ideale per essere cotta alla griglia o in padella. È uno dei piatti più amati per la sua consistenza saporita e succosa. La qualità della carne e il taglio influenzano molto il risultato finale, rendendo ogni bistecca un piacere da gustare.

Hai davanti la definizione "Quella alla fiorentina è molto spessa e con osso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

