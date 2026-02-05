Sono attigui ai conventi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono attigui ai conventi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono attigui ai conventi' è 'Orti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono attigui ai conventi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono attigui ai conventi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Orti? Gli orti sono spazi verdi che si trovano vicino ai monasteri o conventi, spesso utilizzati per coltivare piante e ortaggi destinati all'uso quotidiano o alle attività religiose. Questi piccoli giardini rappresentano un legame tra vita spirituale e attività pratiche, offrendo un ambiente di serenità e riflessione. La loro presenza testimonia la cura e l'attenzione alla natura, integrando il vivere comunitario con l'autosufficienza alimentare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono attigui ai conventi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orti

Per risolvere la definizione "Sono attigui ai conventi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono attigui ai conventi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orti:

O Otranto R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono attigui ai conventi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccole coltivazioniCampi con pomodoriForniscono pomodori e zucchineSono annessi ai conventiSono simili ai licaoniSono simili ai merluzziSono vicine ai peroniSono simili ai cervi