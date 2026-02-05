Smarrisce una scarpetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Smarrisce una scarpetta

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Smarrisce una scarpetta' è 'Cenerentola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENERENTOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Smarrisce una scarpetta" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Smarrisce una scarpetta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cenerentola? Cenerentola è il personaggio che, durante la fiaba, perde una delle sue scarpette di cristallo, simbolo del suo passato e della sua identità nascosta. La perdita rappresenta il momento cruciale che permette al principe di ritrovarla e riconquistarla. La storia insegna come la fortuna e il destino possano cambiare grazie a un piccolo dettaglio smarrito. La scarpetta diventa così il segno distintivo e il simbolo della sua trasformazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Smarrisce una scarpetta nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Cenerentola

Quando la definizione "Smarrisce una scarpetta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Smarrisce una scarpetta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Cenerentola:

C Como E Empoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli N Napoli T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Smarrisce una scarpetta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La sua carrozza si ritrasforma in una zuccaLa sua carrozza si trasforma in zuccaÈ famosa per una scarpettaIndossa la scarpetta di cristalloIl nome di Scarpetta l attore napoletanoLa Scarpetta di una serie di gialli di Patricia CornwellL eroina della scarpettaScarpetta romanzo della Cornwell