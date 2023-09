La Scarpetta di una serie di gialli di Patricia Cornwell - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Scarpetta di una serie di gialli di Patricia Cornwell. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : KAY

Significato/Curiosita : La scarpetta di una serie di gialli di patricia cornwell

patricia daniels cornwell (miami, 9 giugno 1956) è una scrittrice e giornalista statunitense. è una discendente di harriet beecher stowe, l'autrice de... Fonti. segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. jason kay o jay kay, pseudonimo di jason luís cheetham (stretford, 30 dicembre 1969), è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La Scarpetta di una serie di gialli di Patricia Cornwell : scarpetta; serie; gialli; patricia; cornwell; Una scarpetta l ha resa famosa; scarpetta romanzo della Cornwell; L eroina della scarpetta ; Indossa la scarpetta di cristallo; È famosa per una scarpetta ; serie TV ambientata nell Inghilterra del primo 900; Il pescecane di una famosa serie di film; La rosa ci ricorda una serie di Film; Dottor genio criminale d una serie di film di Fritz Lang; serie di film di spionaggio con Tom Cruise; Il John autore di gialli a sfondo legale; Antonio gialli sta; Il Malvaldi scrittore di romanzi gialli ; Una patologia che ingialli sce; Alicia Giménez gialli sta spagnola di successo; Le acque in un libro di patricia Highsmith; patricia del cinema; patricia nel cast del film Colazione da Tiffany; patricia __, protagonista della serie tv Medium; patricia __, autrice di romanzi polizieschi; Cadarn tra gli eroi di Bernard cornwell ; La cornwell nota giallista; Scarpetta romanzo della cornwell ;

Cerca altre Definizioni