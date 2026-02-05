Sgonfia i polmoni

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sgonfia i polmoni' è 'Espirazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESPIRAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sgonfia i polmoni" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sgonfia i polmoni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Espirazione? Quando si espira, si svuotano i polmoni dall'aria, riducendo la quantità di gas presente. Questo processo permette di eliminare l'anidride carbonica accumulata durante la respirazione. Espirare è essenziale per mantenere l'equilibrio tra l'aria inspirata ed espirata. Attraverso questa azione, il corpo si prepara ad inspirare aria fresca. La corretta espirazione aiuta a rilassare i muscoli respiratori e favorisce una respirazione efficace.

Per risolvere la definizione "Sgonfia i polmoni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sgonfia i polmoni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Espirazione:

E Empoli S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sgonfia i polmoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

