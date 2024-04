La Soluzione ♚ Infossature dei polmoni

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Infossature dei polmoni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ILI

Curiosità su Infossature dei polmoni: Sulla membrana basale e l'apice verso il lume; l'apice presenta delle infossature entro cui sono contenute le teste degli spermatidi in via di sviluppo...

