La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Santo della basilica di Padova' è 'Antonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTONIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Santo della basilica di Padova" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Santo della basilica di Padova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Antonio? Antonio è venerato come il santo patrono della basilica di Padova, un luogo di grande devozione che attira numerosi fedeli. La sua figura rappresenta speranza, carità e protezione per chi si rivolge a lui con fiducia. La presenza della sua statua e delle sue reliquie nella chiesa testimonia il suo ruolo importante nella storia religiosa della città. La sua figura è simbolo di fede e intercessione divina.

Per risolvere la definizione "Il Santo della basilica di Padova", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Santo della basilica di Padova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Antonio:

A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Santo della basilica di Padova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

