La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sant Agata lo è di Catania' è 'Patrona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATRONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sant Agata lo è di Catania" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sant Agata lo è di Catania". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Patrona? Sant’Agata, patrona della città di Catania, viene venerata come protettrice e modello di fede per i suoi abitanti. La sua figura rappresenta la devozione e il coraggio, simboli di speranza e identità locale. La festa in suo onore è un momento di grande partecipazione e tradizione, rafforzando il senso di comunità. La sua presenza spirituale accompagna l’intera città, rendendola un simbolo di fede e orgoglio.

Quando la definizione "Sant Agata lo è di Catania" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sant Agata lo è di Catania" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Patrona:

P Padova A Ancona T Torino R Roma O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sant Agata lo è di Catania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

