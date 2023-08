Città siciliana con la festa di Sant Agata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città siciliana con la festa di Sant Agata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATANIA

Significato/Curiosita : Citta siciliana con la festa di sant agata

È la cattedrale di sant'agata dove riposano le sue reliquie. catania le dedica una grande festa, nei giorni 3, 4 e 5 febbraio. agata è stata una delle... Stai cercando altri significati, vedi catania (disambigua). catania (afi: /ka'tanja/, ascolta[·info], catania in siciliano) è un comune italiano di 298 255... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

