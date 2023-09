Si riparano in cantiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riparano in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIE

Significato/Curiosita : Si riparano in cantiere

cantiere navale è un tipo di cantiere, precisamente uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. quello dove si riparano... Commissario di avaria è una persona e/o un'azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie di assicurazione nella gestione delle avarie alle merci... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

