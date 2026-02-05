Rimasta di stucco

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rimasta di stucco' è 'Attonita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTONITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rimasta di stucco" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rimasta di stucco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Attonita? Una persona che si trova senza parole e con gli occhi spalancati, incapace di reagire, si sente come se fosse rimasta senza fiato, sorpresa o sbalordita davanti a qualcosa di inatteso. La sua espressione riflette uno stato di grande stupore che la blocca, lasciandola attonita di fronte a ciò che ha appena visto o ascoltato. La sensazione di essere sorpresi in modo così forte si traduce in un senso di immobilità e incredulità.

Rimasta di stucco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Attonita

La definizione "Rimasta di stucco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rimasta di stucco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Attonita:

A Ancona T Torino T Torino O Otranto N Napoli I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rimasta di stucco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

