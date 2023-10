La tecnica per applicare lo stucco veneziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tecnica per applicare lo stucco veneziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SPATOLATURA

Significato/Curiosita : La tecnica per applicare lo stucco veneziano

Al 1491 periodo in cui i patrizi veneziani costruiscono numerosi edifici secondo la tipologia del “palazzo veneziano”. oggi l'edificio è adibito ad uffici... Al 1491 periodo in cui i patrizicostruiscono numerosi edifici secondotipologia del “palazzo”. oggi l'edificio è adibito ad uffici... Il campanile di Mortegliano, paese in provincia di Udine, sorge a fianco del duomo arcipretale dei Santi Pietro e Paolo. È uno degli edifici più alti d'Italia (113,20 metri) ed è il primo campanile, precedendo in altezza il più noto Torrazzo di Cremona (112,54 metri). Opera unica nel suo genere, mutua dal vicino duomo la pianta ottagonale, ed è costituito da un’ossatura di travi e pilastri in calcestruzzo armato a vista; il tamponamento è in muratura di laterizi leggeri. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La tecnica per applicare lo stucco veneziano : tecnica; applicare; stucco; veneziano; tecnica pittorica simile all acquerello; Una tecnica per il pittore; tecnica pittorica; Una tecnica scultorea; Antica tecnica cinese di massaggio con i polpastrelli; Si doveva applicare nelle fatture; Si può applicare sui capelli dopo lo shampoo; Macchina per applicare coperchietti; Una ciocca di capelli da applicare su altre; Lo studio delle tecnologie da applicare alle abitazioni; Fa restare di stucco ; Rimasto di stucco ; Fa rosoni di stucco ; Un ingrediente dello stucco ; Celebre violinista e compositore veneziano del 700; Faliero doge veneziano ; Barcaiolo veneziano ; Un Faliero doge veneziano ; Celebre rubacuori veneziano ;

Cerca altre Definizioni