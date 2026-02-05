Ricovero per persone in età avanzata

SOLUZIONE: CASA DI RIPOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ricovero per persone in età avanzata" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricovero per persone in età avanzata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Casa Di Riposo? Una struttura dedicata ad accogliere anziani che necessitano di assistenza continua. Offre un ambiente protetto e servizi specializzati per garantire il benessere e la sicurezza dei residenti. È un luogo di conforto e supporto per coloro che non possono più vivere in modo autonomo. La casa di riposo rappresenta un rifugio dove gli anziani trovano assistenza e compagnia.

Se la definizione "Ricovero per persone in età avanzata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricovero per persone in età avanzata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Casa Di Riposo:

C Como A Ancona S Savona A Ancona D Domodossola I Imola R Roma I Imola P Padova O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricovero per persone in età avanzata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

