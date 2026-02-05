Può fare quello che gli pare e gli piace

SOLUZIONE: LIBERO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può fare quello che gli pare e gli piace" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può fare quello che gli pare e gli piace". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Libero? Una persona che può agire senza restrizioni, seguendo le proprie preferenze e desideri, viene detta con un termine che indica autonomia e assenza di vincoli. Questo stato di completa indipendenza permette di decidere senza dover rendere conto a nessuno, vivendo secondo le proprie regole. La libertà di scelta e di azione è il concetto centrale, rendendo questa condizione molto desiderabile per chi desidera esprimersi senza limiti.

Per risolvere la definizione "Può fare quello che gli pare e gli piace", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può fare quello che gli pare e gli piace" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Libero:

L Livorno I Imola B Bologna E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può fare quello che gli pare e gli piace" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

