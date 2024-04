La Soluzione ♚ Vi si svolsero le Olimpiadi nel 32 e nell 84 La definizione e la soluzione di 10 lettere: Vi si svolsero le Olimpiadi nel 32 e nell 84. LOS ANGELES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Vi si svolsero le olimpiadi nel 32 e nell 84: L'edizione del 1994 è stata la seconda ospitata dalla norvegia, dopo quella dei vi giochi olimpici invernali nel 1952 che si svolsero nella capitale oslo... Los Angeles (pronuncia italiana AFI: /lo'zaneles/; inglese: /ls 'ændls/; grafia spagnola Los Ángeles, pronuncia: /los'axeles/), spesso abbreviato in L.A., è una città degli Stati Uniti capoluogo dell'omonima contea nello Stato della California. Con 4 041 707 abitanti nel 2020, oltreché ad essere la città più grande della California, è anche la città più grande e più popolosa degli Stati Uniti occidentali e la seconda città più popolosa del Paese dopo New York, oltreché ad essere una delle città più estese del mondo. Fondata dagli spagnoli come El Pueblo de Nuestra Señora la Reina Virgen de los Ángeles del Río de la Porciúncula de ... Altre Definizioni con los angeles; svolsero; olimpiadi; Per gli Americani è LA; La metropoli con Hollywood; L anno in cui si svolsero le Olimpiadi di Atlanta; Città dell Asia Minore in cui si svolsero due importanti concili ecumenici; Un metallo da Olimpiadi; L Irlanda alle Olimpiadi;

La risposta a Vi si svolsero le Olimpiadi nel 32 e nell 84

LOS ANGELES

L

O

S

A

N

G

E

L

E

S

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Vi si svolsero le Olimpiadi nel 32 e nell 84' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.