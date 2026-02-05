Poco discosta

Home / Soluzioni Cruciverba / Poco discosta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poco discosta' è 'Vicina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VICINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Poco discosta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poco discosta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Vicina? Quando due cose sono vicine tra loro, la loro distanza è ridotta o poca, creando un senso di prossimità. Questa vicinanza può riguardare oggetti, persone o concetti, rendendoli facilmente collegabili o percepibili come correlati. La presenza di elementi vicini favorisce un senso di intimità o di relazione stretta. La vicinanza può essere sia fisica che simbolica, rafforzando il legame tra le parti coinvolte.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Poco discosta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vicina

Se la definizione "Poco discosta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poco discosta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vicina:

V Venezia I Imola C Como I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poco discosta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il contrario di lontanaÈ vicina a BirminghamTitolo di un romanzo di C. CanderPoco persuasivoQuelli nell acqua durano pocoUn nome di donna poco diffusoUn ortaggio poco apprezzatoPoco obbediente