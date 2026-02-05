Si parla anche in Moldavia

SOLUZIONE: ROMENO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si parla anche in Moldavia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si parla anche in Moldavia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Romeno? Il termine indica la lingua parlata in Moldavia, un paese vicino alla Romania, condividendo radici linguistiche e culturali. È una delle lingue ufficiali utilizzate nella regione e rappresenta un importante elemento di identità nazionale. Questa lingua si distingue per le sue caratteristiche fonetiche e grammaticali, che riflettono le influenze storiche e culturali di area. È parlata da milioni di persone e svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione e nella cultura locale.

Se la definizione "Si parla anche in Moldavia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si parla anche in Moldavia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Romeno:

R Roma O Otranto M Milano E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si parla anche in Moldavia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

