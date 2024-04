La definizione e la soluzione di 5 lettere: Indigeni neozelandesi. MAORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: I maori (tangata maori, "gente comune"; o anche: tangata whenua, "gente autoctona") sono una popolazione polinesiana, stanziata principalmente in Nuova Zelanda. La loro lingua madre è detta anch'essa maori; viene insegnata, unitamente all'inglese, in tutte le scuole dell'obbligo neozelandesi ed è lingua coufficiale di Stato. Maori è una parola che significa "normale" o "comune", in contrapposizione ai "forestieri" o "alieni" britannici, definiti pakeha dalle genti dei primi contatti con gli europei, e che oggi vuol dire "neozelandese non maori", "britannico" o "eurodiscendente". Sono generalmente alti, con la pelle di color bruno chiaro, ...

maori m e f inv

(geografia) che appartiene ai Maori, popolazione indigena della Nuova Zelanda

Sostantivo

maori m e f inv

chi appartiene ai Maori, popolazione indigena della Nuova Zelanda

Sostantivo

maori m inv

lingua parlata da tale popolazione

Sillabazione

ma | ò | ri o mà | o | ri

Pronuncia

IPA: //ma'ri/, /'maori/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Termini correlati