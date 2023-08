Cartagine era la sua idea fissa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cartagine era la sua idea fissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATONE

Significato/Curiosita : Cartagine era la sua idea fissa

era prodigato per porre amicizia tra agatocle e cartagine, invano, poiché cartagine aveva preferito avere dal siracusano la guerra, piuttosto che la pace... Giampiero catone (napoli, 1º giugno 1956) è un politico e editore italiano. giampiero catone è un commercialista, editore, giornalista e politico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

