La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grande matematico dell antichità' è 'Euclide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EUCLIDE

Curiosità e Significato... La parola Euclide è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Euclide.

Perché la soluzione è Euclide? Euclide è stato uno dei più grandi matematici dell’antichità, noto come il padre della geometria. Le sue opere, tra cui l’iconico Elementi, hanno gettato le basi per lo studio della matematica e della logica per secoli. La sua influenza si estende ancora oggi, rendendolo una figura fondamentale nel mondo scientifico e matematico. La sua eredità rimane viva, ispirando studi e scoperte moderne.

E Empoli

U Udine

C Como

L Livorno

I Imola

D Domodossola

E Empoli

