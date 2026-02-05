Gli scagnozzi di Al Capone

SOLUZIONE: GANGSTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli scagnozzi di Al Capone" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli scagnozzi di Al Capone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Gangster? Un gangster è un membro di un'organizzazione criminale, spesso coinvolto in attività illecite sotto la guida di un capo potente. Questi individui svolgono ruoli di supporto e protezione, assicurando il rispetto delle regole del gruppo e diffondendo timore tra i rivali. La figura di un gangster è spesso associata a un ambiente di illegalità e violenza, diventando simbolo di potere e intimidazione nel mondo criminale.

In presenza della definizione "Gli scagnozzi di Al Capone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli scagnozzi di Al Capone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gangster:

G Genova A Ancona N Napoli G Genova S Savona T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli scagnozzi di Al Capone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

