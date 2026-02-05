Fulco : guidò il WWF

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fulco : guidò il WWF' è 'Pratesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRATESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fulco : guidò il WWF" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fulco : guidò il WWF". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pratesi? I Pratesi sono un gruppo di ambientalisti italiani che si dedicano alla tutela della natura e delle risorse. Con passione, promuovono iniziative per proteggere le aree verdi e sensibilizzare l'opinione pubblica. La loro attività si collega a figure come Fulco, che ha guidato il WWF, un'organizzazione impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. I Pratesi condividono gli stessi valori di conservazione e rispetto per il pianeta.

In presenza della definizione "Fulco : guidò il WWF", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fulco : guidò il WWF" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pratesi:

P Padova R Roma A Ancona T Torino E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fulco : guidò il WWF" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

