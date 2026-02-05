Frase della Bibbia

La soluzione di 39 lettere per la definizione 'Frase della Bibbia' è 'Il Malvagio Scappa Anche Se Nessuno Lo Insegue'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IL MALVAGIO SCAPPA ANCHE SE NESSUNO LO INSEGUE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frase della Bibbia" corrisponde a una soluzione formata da 39 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frase della Bibbia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Il Malvagio Scappa Anche Se Nessuno Lo Insegue? Le parole ci insegnano che il male fugge anche quando nessuno lo sta inseguendo, un messaggio di speranza e giustizia. La Bibbia spesso sottolinea come il male possa essere sconfitto o allontanato, anche senza che ci siano forze esterne che lo inseguano. Questa idea rafforza la convinzione che la bontà e la fede siano strumenti potenti contro le tenebre. La vittoria sul male deriva dalla forza interiore e dalla fiducia in Dio.

La definizione "Frase della Bibbia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frase della Bibbia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 39 lettere della soluzione Il Malvagio Scappa Anche Se Nessuno Lo Insegue:

I Imola L Livorno M Milano A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona G Genova I Imola O Otranto S Savona C Como A Ancona P Padova P Padova A Ancona A Ancona N Napoli C Como H Hotel E Empoli S Savona E Empoli N Napoli E Empoli S Savona S Savona U Udine N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto I Imola N Napoli S Savona E Empoli G Genova U Udine E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frase della Bibbia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

