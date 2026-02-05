Disposizione che ne revoca una precedente

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Disposizione che ne revoca una precedente' è 'Contrordine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRORDINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Disposizione che ne revoca una precedente" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disposizione che ne revoca una precedente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Contrordine? Un contrordine è un'azione che annulla o modifica un ordine precedente, creando così una nuova direttiva che prevale sulla precedente. È spesso usata per correggere o aggiornare decisioni già comunicate, garantendo flessibilità e adattabilità nelle comunicazioni ufficiali. Questa revoca permette di cambiare le istruzioni iniziali, assicurando che le azioni future siano coerenti con le nuove indicazioni.

Se la definizione "Disposizione che ne revoca una precedente" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disposizione che ne revoca una precedente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Contrordine:

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma O Otranto R Roma D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disposizione che ne revoca una precedente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

