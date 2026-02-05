Disegnato con l ago

SOLUZIONE: RICAMATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Disegnato con l ago" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disegnato con l ago". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ricamato? Un prodotto realizzato con fili e ago, spesso decorativo o funzionale, che richiede precisione e pazienza. È un'arte antica che permette di creare motivi e disegni intricati su tessuti. La tecnica si distingue per la cura dei dettagli e la capacità di abbellire capi e tessuti con eleganza. Ricamato rappresenta un modo di personalizzare e arricchire materiali, mantenendo vive tradizioni artigianali.

Per risolvere la definizione "Disegnato con l ago", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disegnato con l ago" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ricamato:

R Roma I Imola C Como A Ancona M Milano A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disegnato con l ago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

