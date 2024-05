Caratterizza l elemento

: La massa atomica viene solitamente riportata per ragioni storiche e di comodità scegliendo come unità di misura l'unità di massa atomica unificata, e non il chilogrammo: m a 1 uma = m a 1,660 540210 × 10 - 27 kg {\displaystyle {m_{a} \over 1{\text{uma}}}={m_{a} \over 1{,}660540210\times 10^{-27}{\text{ kg}}}} In particolare, la massa atomica di un elemento viene calcolata come media ponderata dei pesi atomici dei suoi isotopi: è la sommatoria del prodotto tra il peso atomico di ciascun isotopo e la relativa abbondanza isotopica.

Italiano: Locuzione nominale: peso atomico ( approfondimento) m sing . (fisica) (chimica) massa di un atomo di un elemento chimico. Viene calcolato come la media (ponderata rispetto all'abbondanza isotopica) di ciascun isotopo dell'elemento chimico considerato. In prima approssimazione (se l'elemento chimico non ha isotopi o se l'abbondanza isotopica di questi è trascurabile) è pari alla massa dei nucleoni (protoni e neutroni) dell'atomo.