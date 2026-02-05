Dar coraggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dar coraggio' è 'Rianimare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIANIMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dar coraggio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dar coraggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Rianimare? Riempire di energia e vitalità qualcuno che sembra spento o scoraggiato, restituendogli fiducia e forza per affrontare le sfide. È un gesto che infonde speranza e entusiasmo, aiutando a superare momenti difficili. Trasmettere entusiasmo e rinvigorire lo spirito di chi si sente abbattuto rappresenta un atto di grande generosità e sensibilità. In questo modo si dona nuova luce e motivazione, permettendo di riprendere il cammino con rinnovato slancio.

Quando la definizione "Dar coraggio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dar coraggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rianimare:

R Roma I Imola A Ancona N Napoli I Imola M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dar coraggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

