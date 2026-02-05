Corrispondente acconcia

Home / Soluzioni Cruciverba / Corrispondente acconcia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Corrispondente acconcia' è 'Consona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Corrispondente acconcia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrispondente acconcia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Consona? Una consonante è un suono prodotto dall'ostruzione o dalla limitazione del flusso d'aria nella bocca, contribuendo alla formazione delle parole. Insieme alle vocali, le consonanti danno struttura e carattere ai discorsi, variando a seconda del modo e del punto di articolazione. Sono fondamentali per la comprensione e la comunicazione, permettendo di distinguere significati diversi tra parole simili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Corrispondente acconcia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Consona

Questa pagina è dedicata alla definizione "Corrispondente acconcia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrispondente acconcia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Consona:

C Como O Otranto N Napoli S Savona O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrispondente acconcia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Corrispondente analogoAnalogo corrispondenteAcconcia allo scopoLo è un fatto corrispondente a un altroUn corrispondente abituale