Corrispondente analogo nei cruciverba: la soluzione è Omologo

Home / Soluzioni Cruciverba / Corrispondente analogo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Corrispondente analogo' è 'Omologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMOLOGO

La parola Omologo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Omologo.

Perché la soluzione è Omologo? Omoalogo indica qualcosa che ha caratteristiche simili o corrispondenti a un'altra cosa, spesso in ambito scientifico o tecnico. È come trovare due elementi che condividono una struttura o funzione comune, anche se sono diversi tra loro. La parola aiuta a capire quando due cose sono comparabili o compatibili, facilitando confronti e analisi approfondite. In sostanza, sottolinea la somiglianza tra elementi diversi ma correlati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un fatto corrispondente a un altroAnalogo corrispondenteAnalogo quasi ugualeÈ analogo al semifreddo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Corrispondente analogo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

M Milano

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

T R T E S E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIESTE" TRIESTE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.