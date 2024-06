La regione con Val Venosta e Val Gardena

: Il Trentino-Alto Adige (AFI: /tren'tino 'alto 'adie/; Trentino-Südtirol in tedesco, Trentin-Südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale dell'Italia Nord-orientale di 1 082 493 abitanti, con capoluogo Trento. Il territorio della regione fu assegnato all'Italia nel 1919 in seguito al trattato di Saint Germain per la vittoria del Regno d'Italia (al fianco dell'Intesa) sull'Austria-Ungheria al termine della Prima guerra mondiale, compiendo così, secondo l'ideologia risorgimentale, l'unificazione d'Italia.

Italiano: Nome proprio: Trentino-Alto Adige ( approfondimento) . (toponimo) regione del nord Italia. Iperonimi: Italia.