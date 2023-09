Si parla a Tempio Pausania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parla a Tempio Pausania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GALLURESE

Significato/Curiosità : Si parla a Tempio Pausania

Tempio Pausania è una pittoresca città situata nel cuore della regione Gallura, nella Sardegna settentrionale. Qui, la lingua predominante è il gallurese, un dialetto particolare che rappresenta una parte importante dell'identità culturale di questa comunità. Il gallurese è strettamente legato alla lingua sarda, ma ha influenze linguistiche provenienti dalla Corsica vicina. Questo dialetto è noto per la sua melodia distintiva e le sue parole uniche, che spesso riflettono la storia e le tradizioni locali. Gli abitanti di Tempio Pausania sono orgogliosi di preservare e promuovere la loro lingua, che è tramandata di generazione in generazione. Questo dialetto contribuisce a creare un'atmosfera autentica e affascinante in questa affascinante città della Gallura, dove le radici culturali sono profonde e il passato è celebrato con orgoglio.

