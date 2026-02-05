Le applicano i parrucchieri

SOLUZIONE: TINTURE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le applicano i parrucchieri" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le applicano i parrucchieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tinture? Le tinture sono prodotti che i parrucchieri utilizzano per cambiare colore ai capelli, offrendo nuove sfumature e look personalizzati. Questo trattamento permette di coprire i capelli grigi, creare contrasti o semplicemente rinnovare l’aspetto estetico. La scelta delle tonalità varia in base alle preferenze e alle esigenze di ogni cliente. Le tinture sono strumenti fondamentali nel mondo della cura e dello stile dei capelli, contribuendo a valorizzare l’immagine personale.

Quando la definizione "Le applicano i parrucchieri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le applicano i parrucchieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tinture:

T Torino I Imola N Napoli T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le applicano i parrucchieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

