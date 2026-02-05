Un angelo lo fermò mentre stava per sacrificare il figlio

SOLUZIONE: ABRAMO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un angelo lo fermò mentre stava per sacrificare il figlio" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un angelo lo fermò mentre stava per sacrificare il figlio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Abramo? Abramo, figura biblica, si trovò in una prova difficile quando stava per offrire in sacrificio il proprio figlio, ma un angelo intervenne e lo fermò, salvando il ragazzo. Questa storia simboleggia la fede e la fiducia in un intervento divino nei momenti di crisi. La sua esperienza è un esempio di obbedienza e di come la divinità possa intervenire per evitare tragedie.

In presenza della definizione "Un angelo lo fermò mentre stava per sacrificare il figlio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un angelo lo fermò mentre stava per sacrificare il figlio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Abramo:

A Ancona B Bologna R Roma A Ancona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un angelo lo fermò mentre stava per sacrificare il figlio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

