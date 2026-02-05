Un abitante di Honolulu

SOLUZIONE: HAWAIANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un abitante di Honolulu" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un abitante di Honolulu". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Hawaiana? Una persona che vive nella capitale delle Hawaii, nota per la sua cultura ricca e il legame con le tradizioni locali. Questo termine si riferisce a chi ha origini o residenza in questa città dell'oceano Pacifico, spesso riconosciuto per il suo stile di vita rilassato e il forte senso di comunità. È un modo per identificare chi condivide le caratteristiche di questa regione insulare.

Quando la definizione "Un abitante di Honolulu" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un abitante di Honolulu" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Hawaiana:

H Hotel A Ancona W Washington A Ancona I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un abitante di Honolulu" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

