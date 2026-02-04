Sedili da terrazzi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sedili da terrazzi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sedili da terrazzi' è 'Dondoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DONDOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sedili da terrazzi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sedili da terrazzi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dondoli? Le dondoli sono sedili pensati per essere collocati in spazi aperti come terrazzi o giardini, permettendo di rilassarsi muovendosi dolcemente. Ideali per godersi l'aria aperta e il panorama, offrono comfort e leggerezza. Spesso realizzate in materiali resistenti alle intemperie, invitano a momenti di relax e svago. La loro forma e movimento rendono ogni attimo più piacevole, trasformando uno spazio esterno in un angolo di tranquillità e serenità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sedili da terrazzi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dondoli

La soluzione associata alla definizione "Sedili da terrazzi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sedili da terrazzi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dondoli:

D Domodossola O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sedili da terrazzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pieghevole come certi sediliI sedili in groppaSedili imponenti e severiIl tessuto simile al camoscio per i sedili delle autoI sedili sulle groppe