I sedili sulle groppe

Home / Soluzioni Cruciverba / I sedili sulle groppe

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I sedili sulle groppe' è 'Selle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SELLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I sedili sulle groppe" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I sedili sulle groppe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Selle? I selle sono i posti imbottiti sistemati sulle groppe dei veicoli o degli animali, pensati per garantire comfort e stabilità durante il viaggio. Questi sedili permettono di sedersi in modo sicuro e comodo, spesso rivestiti di materiali morbidi. La loro presenza è fondamentale per chi viaggia, offrendo sostegno e sicurezza. Sono un elemento essenziale nei mezzi di trasporto, facilitando il movimento e il trasporto di persone e merci.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

I sedili sulle groppe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Selle

La soluzione associata alla definizione "I sedili sulle groppe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I sedili sulle groppe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Selle:

S Savona E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I sedili sulle groppe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sotto ai ciclistiI sedili dei cavallerizziPieghevole come certi sediliI sedili in groppaSedili imponenti e severiIl tessuto simile al camoscio per i sedili delle autoTeatri con i sedili di pietra