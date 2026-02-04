È fornito di uno o due corni sul naso
SOLUZIONE: RINOCERONTE
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È fornito di uno o due corni sul naso" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È fornito di uno o due corni sul naso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Perché la soluzione è Rinoceronte? Il rinoceronte è un grande mammifero caratterizzato da uno o due corni prominenti sul muso. Questi animali vivono principalmente in Africa e Asia e sono noti per la loro pelle spessa e resistente. La presenza dei corni è uno degli aspetti più distintivi di questa specie, che spesso viene minacciata dal bracconaggio. La loro presenza sul territorio contribuisce alla biodiversità degli ecosistemi in cui vivono.
La soluzione associata alla definizione "È fornito di uno o due corni sul naso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È fornito di uno o due corni sul naso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Rinoceronte:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È fornito di uno o due corni sul naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
