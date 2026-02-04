Assassini assoldati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Assassini assoldati' è 'Sicari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SICARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assassini assoldati" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assassini assoldati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sicari? I sicari sono individui assoldati per eliminare qualcuno senza coinvolgimento diretto, spesso legati a organizzazioni criminali. La loro azione è pianificata e silenziosa, mirata a eliminare un bersaglio specifico. Questi professionisti operano nell'ombra, svolgendo compiti per conto di chi desidera eliminare un avversario o un ostacolo. La loro presenza rappresenta una minaccia nascosta per la sicurezza e la stabilità di chi si trova nel mirino.

Per risolvere la definizione "Assassini assoldati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assassini assoldati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sicari:

S Savona I Imola C Como A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assassini assoldati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

