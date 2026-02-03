Svolge la sua attività in ambito turistico

Home / Soluzioni Cruciverba / Svolge la sua attività in ambito turistico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Svolge la sua attività in ambito turistico' è 'Enit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENIT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Svolge la sua attività in ambito turistico" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svolge la sua attività in ambito turistico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Enit? L'ente si occupa di promuovere e valorizzare il patrimonio turistico nazionale, facilitando la conoscenza e l'accesso alle mete italiane. Collabora con operatori e istituzioni per sviluppare strategie di marketing e migliorare l'offerta turistica del paese. Il suo obiettivo è attrarre visitatori, sostenere il settore e diffondere l'immagine positiva dell'Italia nel mondo. Si dedica a incentivare il turismo e a favorire lo sviluppo economico legato a questa industria.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Svolge la sua attività in ambito turistico nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Enit

Per risolvere la definizione "Svolge la sua attività in ambito turistico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svolge la sua attività in ambito turistico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Enit:

E Empoli N Napoli I Imola T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svolge la sua attività in ambito turistico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Acronimo turisticoAgenzia turistica italianaSigla turisticaSvolge la sua azione in completa segretezzaL attività che si svolge in fabbriche e stabilimentiLa sua attività consiste in operazioniLo è un attività che si svolge dall alba al tramontoL ambito di un discorso