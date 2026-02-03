Storica città sulla Dordogna

Home / Soluzioni Cruciverba / Storica città sulla Dordogna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Storica città sulla Dordogna' è 'Bergerac'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BERGERAC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Storica città sulla Dordogna" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storica città sulla Dordogna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bergerac? Bergerac è una città ricca di storia situata lungo le rive della Dordogna, nota per il suo patrimonio culturale e le tradizioni locali. Con un passato che risale a tempi antichi, questa località ha mantenuto intatto il suo fascino e le sue caratteristiche caratteristiche. Le sue strade e i monumenti narrano storie di un passato importante, rendendola un luogo di grande interesse e fascino per visitatori e appassionati di storia.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Storica città sulla Dordogna nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bergerac

La soluzione associata alla definizione "Storica città sulla Dordogna" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storica città sulla Dordogna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bergerac:

B Bologna E Empoli R Roma G Genova E Empoli R Roma A Ancona C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storica città sulla Dordogna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il capolavoro di RostandCirano diRicorda un nasutoLa città del Massachusetts di una storica caccia alle stregheStorica città di frontiera del Far WestStorica città russaStorica città dell OlandaStorica città greca capitale di Lesbo