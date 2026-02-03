Scrisse Il piccolo principe

SOLUZIONE: SAINT EXUPÉRY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scrisse Il piccolo principe" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scrisse Il piccolo principe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Saint Exupéry? Il celebre autore francese, noto per aver creato un racconto poetico e ricco di simbolismi, è l'autore di un'opera che narra le avventure di un giovane principe proveniente da un piccolo pianeta. La sua scrittura affascina con riflessioni sulla vita, l'amicizia e il senso dell'esistenza. La sua figura è indissolubilmente legata a questa storia che ha conquistato lettori di tutte le età in tutto il mondo.

Le 12 lettere della soluzione Saint Exupéry:

S Savona A Ancona I Imola N Napoli T Torino E Empoli X Xeres U Udine P Padova É - R Roma Y Yacht

